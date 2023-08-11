دراسة تحذر: شرب العصائر المحلاة يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية الأمريكية JAMA عن أن شرب العصائر المحلاة يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد، بحسب موقع "نيويورك بوست".

وقال الباحثون أن النساء الأكبر سنًا اللائي يشربن مشروبًا واحدًا فقط من العصير المحلى بالسكر يوميًا معرضات لخطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.

ووجد البحث أن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن مشروبًا غازيًا محلى واحدًا على الأقل أو مشروب فواكه يوميًا كن أكثر عرضة بنسبة 1.75 مرة للإصابة بسرطان الكبد و 2.5 مرة أكثر عرضة للوفاة من أمراض الكبد المزمنة مقارنة بالنساء اللائي شربن ثلاثة أو أقل من هذه المشروبات في الشهر.

قالت الدكتورة بولين إيميت، كبيرة الباحثين في جامعة بريستول ومركز ساينس ميديا في المملكة المتحدة: "نعلم من مجموعة من الأدلة أن الأمر يستحق التفكير مرتين قبل اختيار شرب المشروبات المحلاة بالسكر كل يوم".

حللت الدراسة البيانات الصحية لما يقرب من 100000 امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا.

في حين أن ما يقرب من 65٪ من البالغين في الولايات المتحدة يشربون المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا ، فإن حوالي 7٪ فقط من الإناث المشاركات في الدراسة تناولن هذه المشروبات يوميًا أكثر من 13٪ شربوا المشروبات المحلاة صناعياً كل يوم.

على مدى عقدين من الزمن ، أصيبت 207 امرأة بسرطان الكبد وتوفيت 148 بسبب أمراض الكبد المزمنة.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي شربن المشروبات المحلاة صناعيا لم يكن لديهن مخاطر أكبر للإصابة بمشاكل في الكبد.

عند مراجعة الدراسة ، لاحظ الخبراء أن النتائج لا تظهر علاقة سببية وأن المشاركين طُلب منهم فقط تسجيل أنماط استهلاكهم عندما بدأوا الدراسة وبعدها بثلاث سنوات، ولكن من المحتمل أن تكون عاداتهم قد تطورت خلال فترة المراقبة التي استمرت 20 عامًا.

وجدت دراسة أخرى نُشرت مؤخرًا أن تناول الفركتوز يغذي السمنة وأمراض مثل مرض السكري وأمراض الكبد الدهنية ، حيث أشار الباحثون إلى أن الأمريكيين يستهلكون عادة الفركتوز عن طريق سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز ، والذي ثبت أن له عواقب صحية ضارة.

من المعروف منذ فترة طويلة أن المشروبات السكرية - بما في ذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومشروبات الفاكهة - تنطوي على مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان وأمراض الكبد.