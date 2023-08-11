حي العامرية أول بالإسكندرية يصدر أول رخصة طبقا لقانون المحال العامة الجديد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية ، إصدار أول رخصة لمحل تجاري، طبقاً لقانون المحال العامة الجديد 154 لسنة 2019، وذلك كأول رخصة تصدر بعد العمل بتطبيق مواد القانون بنطاق الحي.

من جانبه أكد السيد موسي رئيس حي العامرية أول، أن العمل بالحي يتم على أكمل وجه للتسهيل على المواطنيين والمترددين عليه لإنهاء معاملاتهم في أسرع وقت، وتطبيق كافة الخدمات الحكومية المميكنة، مشيرًا إلى أن الرخصة التي تم إصدارها هي الأولي التي يتم الموافقة عليها طبقًا للقانون الجديد.

وأوضح رئيس حي العامرية اول، انه تم استخراج رخصة محال عامة من قانون 154 لسنة 2019 بند 625 ،وهي اول رخصة تستخرج بالقانون الجديد سلمت إلي صاحب المنشأة ،طبقا للإجراءات بإدارة رخص المحلات بالحي.

وعلي صعيد آخر قام ،خي العامرية اول باستمراراً الحملات اليومية لرفع الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع ،بناء على تعليمات السيد موسي رئيس حي العامرية أول ،وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي ،قامت إدارة أشغال الطريق بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشارع المستشفى والوكالة ومربع الورش وكوبري شربات، وتم التحفظ على حالات إشغالات متنوعة ،وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.