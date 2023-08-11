جمهور كفر الشيخ يختار تمثال تحتمس الثالث ليحل على قائمة صالة عرض المتحف

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز الجزء العلوي من تمثال الملك المصرى تحتمس الثالث، قطعة شهر أغسطس، في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

والقطعة الفائزة عبارة عن الجزء العلوي من تمثال الفرعون تحتمس الثالث، وهو يعد من أعظم المحاربين في مصر القديمة ويظهر مرتدياً غطاء الرأس المزين بحيه الكوبرا غطاء الرأس المزين بحيه الكوبرا، القطعة الاثرية من الجرانيت الاحمر، وتعود عصر الدولة الحديثة، وللاسرة الثامنة عشر.

قال الدكتور أسامة فريد مدير متحف كفر الشيخ، إن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل>

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.



