جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تؤهل طلاب ثانوي عام للعمل بمجرد الالتحاق بها

المحافظات – أحمد مرعى – محمد سليمان عادل ضرة – محمود مقبول – أسماء على بدر

توجد بجانب جامعة الأقصر وكلياتها المختلفة من سياحة وفنادق وآثار وفنون جميلة والألسن وغيرها - جامعة طيبة التكنولوجية وكلياتها التى تؤهل طلبة الثانوية العامة للعمل بمجرد الالتحاق بها، والتى تعتبر جامعة حكومية ضمن قائمة الجامعات التكنولوجية التى تم إنشاؤها طبقا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر، وهى مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

ويوجد مقر جامعة طيبة التكنولوجية فى منطقة الجامعات بمدينة طيبة الجديدة على مساحة 130 ألف متر مربع، والتى تضم كليتين هما، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتى تطرح برنامجا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائى، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية والتى تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، كما تضم الجامعة 3 معامل كيميائية، بالإضافة إلى معامل الحاسوب، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمى ومطعم تعليمى، وخدماتها تشمل سكن الطلاب وسكن الطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس، ويحصل الطالب على الدبلوم العالى التكنولوجى والبكالوريوس التكنولوجى فى أى من تخصصاتها وكذلك تمنح الجامعة الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا، حيث بدأت الدراسة فى الجامعة فى سبتمبر 2022، وتقدم حاليا سلسلة من الدورات التدريبية للطلبة فى المصانع والشركات والفنادق والمطار وغيرها من الأماكن التى تبحث عن تخصصاتهم مستقبلا.

ويقول الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إنه يشترط للقبول فى الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، أو خريجى المعاهد المتوسطة، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، ويقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التى تحددها الجامعة وهى، اختبار لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلى، واختبار للمعلومات العامة فى الرياضيات ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية بهذا الاختبار.