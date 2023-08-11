توعية ميدانية بالمنوفية وحملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

المنوفية - محمود شاكر

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على كل قطرة مياه.

وذكر، نجيب، أن فريق التوعية نفذ العديد من الأنشطة التوعوية وحملات طرق الأبواب والحملات الميدانية لتوعية الأهالى بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الاهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.

وأكد نجيب على حرص فريق التوعية على تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد الاستهلاك، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125لتلقى شكاوى المياه والصرف الصحى وضرورة الإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وعدم فتح غرف التفتيش أو غرف المحابس أو البيارات كما تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.