تنظيم الحرارة الداخلية للجسم أبرزها.. وظائف الدهون تحت الجلد

كتب حسام الشقويرى

يسمى النسيج الدهني الموجود تحت الجلد بالدهون تحت الجلد، وتوجد طبقة من الدهون تحت الجلد بين الأدمة والنسيج الضام الأساسي، و يقع في المقام الأول في المناطق العلوية والسفلية من الجسم، حسب الجنس. والدهون تحت الجلد والحشوية مكونان أساسيان من دهون الجسم الكلية، و ما يقرب من 90٪ من إجمالي دهون الجسم عبارة عن دهون تحت الجلد ، و10٪ المتبقية عبارة عن دهون حشوية. والدهون تحت الجلد هي طبقة من الأنسجة الدهنية بين الجلد والعضلات ، بينما توجد الدهون الحشوية كغطاء لتجويف البطن..وفقا لما نشره موقع healthifyme

وظائف الدهون

تعمل كعازل

تتكون الطبقة تحت الجلد أساسًا من دهون تعمل كعازل. ينظم درجة حرارة الجسم الداخلية ، والتي تكون مستقلة عن البيئة المحيطة. يعزز بيئة التماثل الساكن في الجسم.

امتصاص الصدمات

تساعد كمية كبيرة من الدهون في الطبقة تحت الجلد على امتصاص الصدمات. أثناء السقوط أو التجارب المؤلمة الأخرى ، تمنع هذه الطبقة الدهنية تلف العظام والأعضاء الداخلية. يعمل على حماية الأنسجة العميقة من الصدمات الحادة أو الإجهاد البدني الخارجي. تظهر الأبحاث أن زيادة عمق الدهون تحت الجلد تعمل كممتص للصدمات في المواقف المؤلمة مثل الحوادث.

مصدر احتياطي للطاقة

يخزن الجسم الطاقة على شكل دهون في الطبقة تحت الجلد. يحمي الجسم من الإصابات المشتبه بها عن طريق امتصاص الصدمات. تستخدم الأعصاب والعضلات هذه الطبقة تحت الجلد للتنقل بين العضلات وطبقات الجلد الأخرى. تساعد الخلايا الجذعية المشتقة من الأنسجة الدهنية تحت الجلد على التئام الجروح والحماية من الشيخوخة الضوئية ونمو بصيلات الشعر.

خصائص التنظيم الحراري

في الصيف ، تتمدد الأوعية الدموية في الطبقة تحت الجلد لتعزيز التبريد. عندما تتمدد الأوعية الدموية ، تتضخم الأوعية ، مما يسمح بدخول المزيد من الدورة الدموية إلى المنطقة المعنية. نتيجة لذلك ، يتدفق الدم بعيدًا عن المناطق الأكثر دفئًا إلى البرودة ، مما يؤدي إلى إشعاع حرارة الجسم وتبريده.