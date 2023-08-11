تعرف على خدمات المراكز التكنولوجية الجديدة بقرى أبوقرقاص ضمن حياة كريمة

تشهد قرى مركز أبو قرقاص طفرة كبيرة فى المشروعات الخدمية، ضمن مبادرة حياة كريمة، وتستعد الوحدة المحلية لافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية خلال الفترة المقبلة والتى تعمل على تقديم العديد من الخدمات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى قرى المبادرة.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص: "نستعد لتشغيل تجريبى للمراكز التكنولوجية بقرى مركز أبو قرقاص لتلقى طلبات المواطنين الكترونيا من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية".

وأضاف أن تلك المراكز تضم "شبابيك" خزينة واستعلام، واستلام طلبات وتسليم، كما يضم شبابيك لمنظومة الشكاوى الحكومية "بوابة شكاوى مجلس الوزراء" تيسيرا على المواطنين فى تقديم طلباتهم، وسهولة التوجيه والفحص والإفادة، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

كما يضم ايضا (مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية - مكتب تموين _ إدارة التضامن الاجتماعى )، وسوف يخدم أهالى القرى بمركز أبوقرقاص، ويساهم فى إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، ويفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.