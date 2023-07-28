رأس سدر.. شواطئ نقية ومعالم سياحية تجذب المصطافين للترفيه والاستجمام (صور)

جنوب سيناء - محمد حسين

شهدت شواطئ مدينة "رأس سدر" بجنوب سيناء إقبالًا كبيرًا من المصطافين القادمين من كل المحافظات بحثا عن النسيم العليل والجمال الطبيعي الساحر، حيث استمتعوا بصفاء الشواطئ النقية والمعالم السياحية التي تتميز بها المدينة.

وأكد المحاسب على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن القرى السياحية والشواطئ العامة في المدينة شهدت إقبالًا كبيرًا من السائحين والمصيفين من جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يشمل أسرًا ورحلات مجموعات تفضل قضاء الإجازة على الشواطئ العامة.

وقال: "تم تعزيز الإجراءات الاحترازية في المنطقة، حيث تم مضاعفة الشماسي والمقاعد على امتداد الشواطئ لاستيعاب التدفق من المواطنين، وتوفير فرق إنقاذ بأعداد كافية على الشواطئ العامة.

وأوضح "رئيس مدينة رأس سدر" أن منطقة السوق التجاري برأس سدر تعد من الأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين، لافتا ان الشاطئ الرملي للمنطقة بطول 95 كم، حيث منتجعات رأس سدر، على ضفته، وتجذب المنطقة الهواة من مراقبة الطيور والماعز الجبلية المنتشرة في المنطقة، وتشتهر رأس سدر بسياحة السفاري والعيون المياه الكبريتية الطبيعية.

وقال إن المدينة تتمتع بشواطئ رملية قليلة الأعشاب والأملاح البحرية ومياه هادئة، ويمكن للزوار زيارة العديد من المعالم السياحية مثل قلعة سدر وحمامات فرعون وعيون مياه كبريتية طبيعية، بالإضافة إلى النقوش في منطقة المغارة وعين رأس سدر الكبريتية.

وأشار إلى أن مشروع مقصد العائلة الترفيهي في رأس سدر يعد الأحدث وفيه تتم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الممتعة للزوار، مثل التزلج على الرمال وركوب الجمال والخيول، والغطس والغوص في البحر للاستكشاف البحري، والتخييم والتسلق وركوب الدراجات الجبلية في الصحراء.

وتابع أنه تتوفر في رأس سدر العديد من الفنادق والمنتجعات الفخمة التي توفر جميع الخدمات السياحية المطلوبة للزوار، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء الإجازات الصيفية.

وتعد رأس سدر إحدى المدن السياحية المميزة في مصر، حيث تتميز بشواطئها النقية والمعالم السياحية الجميلة والأنشطة الترفيهية الممتعة، وتعد وجهة مثالية للسياح الذين يرغبون في الاسترخاء والتمتع بالجمال الطبيعي في جنوب سيناء.