اليوم السابع
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تحصين 85 ألفا و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى بنى سويف

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:55 م
تحصين 85 ألفا و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف ــ هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي،الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 85 ألفا و608 رأس، منها :75 ألفا و882 من الأبقار، و 8814 من الجاموس، و912 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى صباح اليوم 9 أغسطس الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "الدكتور أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 


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