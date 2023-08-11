تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع شاب فى العياط

كتب ــ بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب نتيجة إصابته بصعق كهرباء في العياط، وأشارت التحريات إلى أن الضحية أصيب بصعق كهربائي أثناء تواجده بمحل في قرية تابعة لمركز العياط، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

ناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، أكدوا صحة التحريات، وتحرر المحضر، وأمرت النيابة بدفن الجثة وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص صعقا بالكهرباء في قرية تابعة لمركز العياط.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا أصيب بصعق كهربائي أدى إلى مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.