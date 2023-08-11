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بعد 62 عاما.. انقطاع بث "تلفزيون لبنان" تمهيدا لإغلاقه

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:32 ص
بعد 62 عاما.. انقطاع بث "تلفزيون لبنان" تمهيدا لإغلاقه تلفزيون لبنان
إيمان حنا

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استفاق اللبنانيون، صباح اليوم الجمعة، على انقطاع بث تليفزيون لبنان، وسط أنباء عن اتجاه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكارى إلى إغلاق التلفزيون بعد أيام على إضراب الموظفين، وفق صحيفة النهار اللبنانية.

يعود قرار الإغلاق إلى المشاكل التي يواجهها تلفزيون لبنان، ومن أبرزها تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول. وفق  الوكالة الوطنية للإعلام .

ويجرى مسئولو التلفزيون اتصالات مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزير العمل فى محاولة لإيجاد حلول للأزمة .

ومن ناحية أخرى، كانت نقابة موظفي تلفزيون لبنان قد دخلت، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات فى 1959، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.

 


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