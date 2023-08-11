بركان أوبيناس فى بيرو يسجل انفجارا جديدا مع انبعاثات رماد ارتفاعها 2.5 كيلو متر

كتبت ـ فاطمة شوقى

يواصل بركان أوبيناس في بيرو بتسجيل انفجارات جديدة مصحوبة بانبعاثات الرماد التي وصلت إلى ارتفاع 2500 متر فوق قاعدة الحفرة، وفقا للمعهد الجيوفيزيائى في بيرو، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

https://twitter.com/i/status/1689644587428761603

وتحركت سحب الرماد التي طردتها كتلة أوبيناس باتجاه القطاعات الشرقية والشمالية الشرقية حيث توجد مناطق أوبيناس ويونجا ولوك وتشوجاتا، وذلك بسبب تأثير الرياح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المعهد الوطنى للدفاع المدنى Indeci أوصى المواطنين الموجودين في المنطقة بالابتعاد عن منطقة البركان بدائرة نصف قطر، وأهمية تغطية الأنف والعينين باستخدام الأقنعة والكمامات والنظارات .

وكانت الحكومة البيروفية أعلنت حالة الطوارئ في يوليو الماضى فى محيط بركان أوبيناس، فى جنوب بيرو، فى مواجهة خطر وشيك ، بسبب ثوران البركان الذى بدأ فى 24 يونيو، وقررت إجلاء 2000 شخص، وأوضحت السلطات بعد عقد جلسة لمجلس الوزراء الموافقة على فرض حالة الطوارئ لمواجهة عملية ثوران البركان الأكثر نشاطا فى البلاد، وهو ما سيسمح بتنفيذ إجراءات استثنائية وفورية وضرورية لتقليل المخاطر الحالية فضلا عن تدخلات الاستجابة وإعادة التأهيل.

واندلع بركان أوبيناس مرة أخرى بعد أربع سنوات، مما دفع السلطات فى بداية الأمر إلى رفع حالة التأهب من الأصفر إلى البرتقالي. بالقرب من البركان توجد مقاطعات أوبيناس ويونجا ولوك وتشوجاتا وماتالاك وسان خوان دي تاروكاني ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2200 نسمة.

وأوضح عالم البراكين، خوسيه ديل كاربو، "من الآن فصاعدا، يمكن أن تحدث الانفجارات مع فترات من الساعات وتؤدى الى حلقات من سقوط الرماد فى المناطق القريبة من البركان ، وحص الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة والطارئة لحماية سلامة السكان الذين قد يتأثرون.