اهتمام عالمى باكتشاف "فرعون الحيتان" بعد عرض تفاصيله على DMC

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على اكتشاف فريق بحثي من جامعة المنصورة لحفريات نوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، حيث يعذ هذا الحوت أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، والتي تطورت من أسلاف برمائية، وتم إطلاق اسم توتسيتس على الحوت الجديد.



فريق اكتشاف الحوت

وكان الإعلامي أحمد فايق، قدم في برنامج "مصر تستطيع" تغطية شاملة للاكتشاف، تضمنت فيديوجراف عن حيتان "توت سيتس" وهي نوع من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، وهو أصغر أسلاف الحيتان مائية المعيشة حجما.



حفريات حوت

وتحدث التقرير الذي عرض في البرنامج علي قناة DMC عن أن حوت "توت سيتس" يعد الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في أفريقيا، ويبلغ طوله نحو 2.5 متر ووزنه حوالي 187 كجم، وسمي الحوت "توت سيتس" على شرف الملك "توت عنخ آمون" لإبراز الهوية المصرية.

ووصفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الاكتشاف بأنه لأحد أصغر الحيتان المبكرة التى عرفها العلم، وهى حفرية الحوت توت سيتس، الذى عاش قبل 41 مليون عام، وقالت إنه أيضا أقدم حوت مائى بالكامل يتم العثور عليه فى أفريقيا.

وقالت "سى إن إن" إن وزن الحوت المقدر هو 187 كيلو جرام، وطوله مترين ونصف، ومن ثم فإن الأنواع الموثقة حديثا يمكن مقارنتها فى الحجم بدولفين قارورى الأنف فى العصر الحديث.

ونقلت سى إن إن عن المؤلف الدراسى للدراسة محمد سامح عنتر، عالم الحفريات فى مركز الأحافير الفقارية بجامعة المنصورة، إن اكتشاف حفرية الحوت توتسيتس أحدثت تحولات جوهريا فى فهمنا لتاريح حياة الحوتيات خلال عصر الإيوسين.



الحوت 2

كما نقلت "سى إن إن" عن عالم الأحياء القديمة الأمريكى نيكولاس بينسون، الذى لم يشارك فى الدراسة، ويعمل أمين الثدييات البحرية الأحفورية فى متحف سميثسونيان الوطنى للتاريخ الطبيعى فى واشنطن، قوله إن الاكتشاف يساعد فى توضيح أجزاء من شجرة التطور، ويراجع بعض التغييرات التى أعتقدوا أنها تحدث.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن علماء الحفريات فى مصر اكتشفوا حوتا عاش قبل حوالى 41 مليون عام، وقالوا إنه ربما عاش حياة قصيرة وسريعة.

كما سلطت قناة CBS News الأمريكية الضوء على اكتشاف حفرية واحدة من أصغر الحيتان المنقرضة، وقالت إن هذا الإعلان جاء بعد أسبوع فقط من إعلان العلماء العثور على نوع من الحيتان القديمة التى قد تكون أثقل حيوان تم العثور عليه على الإطلاق.