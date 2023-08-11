انطلاق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور اليوم

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور، مساء اليوم الجمعة بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة، وقدمت دار الأوبرا المصرية تذاكر حفلات المهرجان الصيفى الذى يتواصل على مدار أربعة ايام بأسعار مخفضة حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع؛ من أجل إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور مختلف الحفلات الفنية والغنائية.

ويأتى افتتاح المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية واشراف الفنانة هدى حسنى مدير مسرح أوبرا دمنهور.

يفتتح فعاليات المهرجان فريق على مر الأجيال الذى تم تأسيسه عام 2015، والذى يتميز بطابع خاص وهو دمج الآلات الشرقية والغربية، والمزج بين الموسيقى القديمة والحديثة، ويشارك بالحفل المطرب محمد الخولى والمطرب ياسر سعيد.

كما يحيى الليلة الثانية من فعاليات بالمهرجان كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى الذى قاد العديد من الفرق الغنائية الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية خمس سنوات متتالية فى مسابقات عديدة.

ويحيى الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان فصل الغناء العربى لكورال تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسنى.

وتختتم فعاليات المهرجان بدمنهور بحفل غنائى للمنشد أحمد العمرى الحاصل على المركز الأول فى مسابقة الفائزون الدولية، والمركز الأول فى مسابقة أندى الأصوات بجامع الأزهر الشريف،

كما قام بإحياء حفل افتتاح مسجد مصر المركز الثقافى الإسلامى واحتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب إحيائه العديد من الحفلات على مسارح مصر المختلفة.