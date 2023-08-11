اليوم السابع
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الكبدة فى المطاعم بلدى ولا مستوردة؟.. طبيب بيطرى يوضح

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:21 م
الكبدة فى المطاعم بلدى ولا مستوردة؟.. طبيب بيطرى يوضح كبدة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، إنه نادرا جدا أن يتم عرض كبده بلدى فى مطعم، وذلك لأن الجزار يذبح عجل أو اثنين أو حتى أكثر، وفقا لقوة الطلب لديه، والذى فى الأغلب يكون بالحجز لديه عند الجزار، لأنه إذا ذبح عجل وزنه طن فأن الكبدة لن يتعد وزنها الـ6 كيلوجرامات، وبالتالى لن يخسر الجزار زبونه ليبيع الكبدة للمطعم، مؤكدا أن معظم الكبدة فى المطاعم مستوردة.

وأكد حمدى، ضرورة أن يتم شراء الكبدة البلدى من جزار موثوق فيه، وطهيها فى المنزل، حتى لا يتعرض مستهلك للتلاعب، فقد يبيع جزار الكبدة المستوردة بعد تسييحها من التجميد على إنها كبده بلدى، موضحا أنه يمكن إجراء اختبار بسيط، من خلال وضعها فى مياه أو أسفل الحنفية، إذا كانت مجمدة فإن اللون الأحمر يختفى، ويصبح لونها "باهت".

أما عن وجود أضرار على الصحة من تناول الكبدة المجمدة، فقال: نعم تؤثر على الصحة، خاصة مع الاستهلاك بشكل كبير، وخاصة أن المشكلة فى طريقة النقل والتجميد والحفظ عند الموزعين، والتى فى الأغلب لا يتم ضبط درجات الحرارة لها بشكل كبير، وبالتالى يؤثر ذلك على جودة الكبدة وفائدتها. 

 


الكبدة

الكبدة المجمدة

الكبدة البلدى

اضرار الكبدة المستوردة



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