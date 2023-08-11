اليوم السابع
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"القومى للمرأة" بالشرقية يستهدف 77 ألف مواطن ضمن حملة بلدى أمانة.. صور

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:00 ص
"القومى للمرأة" بالشرقية يستهدف 77 ألف مواطن ضمن حملة بلدى أمانة.. صور القومى للمرأة بالشرقية يستهدف 77 ألف مواطن ضمن حملة بلدى أمانة
الشرقية - فتحية الديب

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نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، فعاليات المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، واستمرت الحملة على مدار 3 أيام متتالية.

وقالت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إن الحملة استهدفت 77 ألفا من السيدات والرجال والأطفال داخل 29 قرية بالمحافظة، وذلك من أجل تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، ووقفة ضد الحرب الدائرة علينا من كل فرد ومجموعة يحاولوا خلق أزمات ونشر الإشاعات ووقفة مع توجيه الميزانيات لتطوير التعليم والصحة وبناء المدن الجديدة وتوفير سكن للشباب وفتح المصانع، وأيضا وقفة ضد الأفكار الغلط التى تسمم عقولنا وعقول ولادنا، فضلا عن توجيه الشكر للمرأة المصرية.

وتابعت أن الحملة تضمنت طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات

 تجدر الإشارة إلى أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هى حملة ممتدة بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وسبقتها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين فى الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

 

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