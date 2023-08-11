العشاء الأخير.. فطر سام يقتل 3 من عائلة واحدة والسلطات تحذر منه

فاطمة شوقى

حذرت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا الاسترالية من فطر برى سام بعد أن توفى ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة خلال تناولهم وجبة العشاء، واعتقلت السلطات المرأة التي قامت باعداد العشاء وحذرت المواطنين من تناول الفطر حتى نهاية التحقيقات.

وأشارت صحيفة التيمبو التشيلية إلى أن وزارة الصحة الاسترالية قالت في بيان "لا تقطف ولا تأكل الفكر البرى في فيكتوريا".

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى عندما شعروا بالإعياء بعد تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن، وتوفيت امرأتان في المستشفى يوم الجمعة الماضي بينما توفي رجل أول من أمس، ولايزال هناك رجل يرقد في حالة حرجة بالمستشفى.

في الآونة الأخيرة، عُرفت قصة إيرين باترسون التي سممت عائلتها في مأدبة عشاء، لذا انتهى الاجتماع بمأساة ، حيث دعت المرأة والدى زوجها السابق لتناول الطعام في منزلها، ونجت المرأة التي يتم التحقيق معها الآن ، حيث أنها الوحيدة التي لم يحدث لها شيئا من تناول الفطر الذى من المفترض انه مسمم.

وأفادت السلطات الأسترالية أنها تحقق مع إيرين باترسون ، لأنه بعد العشاء العائلي الذي انتهى بمأساة ، لم تكن هي وأطفالها لم يصابوا بشيئا بعد الوجبة.

وقالت المرأة المشتبه بها لوسائل الإعلام" إنها بريئة ، بل على العكس من ذلك ، "لقد أحببت أقاربها كثيرًا". تواصل السلطات التحقيق لتحديد اذا كانت متهمة بالفعل .