وذكرت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه سيتم تخصيص الأموال لخمس مناطق على مستوى المقاطعات: (بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين).

يذكر أنه بجانب تلك الأموال المخصصة بالفعل، قامت الحكومة المركزية في الصين بتخصيص ما مجموعه 7.74 مليار يوان لمكافحة الفيضانات والإغاثة منها منذ بداية موسم فيضانات هذا العام.