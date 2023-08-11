الرئيس التونسى: يجب على الدولة بكافة أجهزتها رفع الظلم عن الفقراء

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه يجب على الدولة بكافة أجهزتها أن تقوم برفع الظلم عن الفقراء والبؤساء حتى يعيش المواطن آمنا في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس قيس سعيّد، الخميس التلميذ عدنان المعموري الذي تعرض لانفجار لغم بجبل المغيلة، بينما كان يجمع نبات الإكليل لتوفير مستلزمات عودته المدرسية، مما تسبب في فقدان إحدى عينيه وكف يده اليمنى.

وأكد الرئيس قيس سعيد -بحسب بيان اليوم لرئاسة الجمهورية التونسية، خلال حديثه مع التلميذ الذي طالته يد الإرهاب الغادر - أنه يستحق التكريم في يوم العلم لأنه يناضل من أجل العيش الكريم بكل عزة وكرامة.