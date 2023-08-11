وقالت الوزارة - فى بيان حول مستجدات العملية العسكرية الخاصة، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الروسية واصلت العمليات الهجومية على جبهة عريضة على محور كوبيانسك، حيث عززت مواقعها قرب بلدتي أولشانا وبيرشوترافنيفويه في مقاطعة خاركوف" ، مشيرة إلى أنه تم صد 4 هجمات وهجمات مضادة للقوات الأوكرانية في قطاعات أخرى من هذا المحور، ووصل إجمالي خسائر العدو هناك إلى 165 جنديا.

وأضافت الوزارة أنه تم صد 5 هجمات ومقتل نحو 180 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك ، و3 هجمات والقضاء على ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك ، و3 هجمات وتحييد نحو 60 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه ، وصد هجومين و115 جنديا خاسئر للعدو على محور كراسني ليمان ، وتم تصفية حوالي 20 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون.

وأشار البيان إلى أنه تم إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 139 منطقة ، بالإضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة في دونيتسك وخاركوف زابوروجيه واعتراض صاروخين من نوع HIMARS وإسقاط 16 طائرة أوكرانية بدون طيار.

