الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيهالجمعة، 11 أغسطس 2023 07:33 م
كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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