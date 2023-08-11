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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:33 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

غسل اموال

الداخلية

حوادث



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