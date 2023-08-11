النيابة العامة بالوادى الجديد تنتدب الطب الشرعى لكشف ملابسات وفاة ربة منزل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قررت النيابة العامة بالوادى الجديد، انتداب الطب الشرع ى لتشريح جثمان سيدة ثلاثينية تم العثور على جثتها اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لسيدة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة "وفاء.ح.ع" 35 سنة، بمنطقة حي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وجرى نقلها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى، وتم توقيع الكشف الطبي المبدئي عليها بمعرفة مفتش صحة الخارجة، وتبين وجود آثار خنق وخدوش بجثة المتوفية وهناك شبهة جنائية في الوفاة وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة المتوفية داخل المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتكليف البحث الجنائي بتحديد أسباب وملابسات الواقعة.