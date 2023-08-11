البحث عن شابين غرقا أثناء سباحتهما فى مفيض باريس بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

يواصل رجال الإنقاذ والصيادين بمنطقة مفيض باريس جنوب محافظة الوادي الجديد، جهودهم للبحث عن شابين غرقا فى المفيض أثناء السباحة ظهر اليوم الجمعة أملا فى العثور عليهما أحياء على الرغم من عمق واتساع بحيرة المفيض الشاسعة وقوة تيارات المياه فيها، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بغرق شابين وهما محمود.ى ويوسف.م .خ من مدينة الخارجة، وذلك بعد نزولها في مياه بحيرة مفيض باريس وعدم القدرة على مقاومة التيارات المائية فابتلعتهما المياه وعلى الفور هب رجال الإنقاذ والصيادين بمنطقة المفيض للبحث عنهما وجارى مواصلة الجهود أملا فى انقاذهما حيث تبلغ مساحة مفيض باريس حوالى 15 كيلو متر مربع وتحوى مليارات الأمتار المكعبة من المياه شديدة التدفق.

جدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الاولى لغرق أشخاص فى المفيض حيث لقى احد الصيادين مصرعه بعد أن غرق فى مياه المفيض أثناء محاولته تجميع شباك الصيد وتم استخراج جثته بمعرفة رجال الإنقاذ النهري وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.