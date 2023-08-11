الإنقاذ النهرى تتمكن من انتشال جثمان شاب غرق أثناء الاستحمام في ترعة السلام بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شاب غرق أثناء استحمامه في ترعة السلام بنطاق مركز الجمالية، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بغرق شاب في ترعة السلام بنطاق مركز الجمالية.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة الجمالية ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال جثمان الغريق لشخص يدعى عمار فوزي عمار، ويبلغ من العمر 16 عاما، ومقيم بقرية ليسا الجمالية، وغرق خلال استحمامه في الترعة بعدما جرفه التيار.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى الجمالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.