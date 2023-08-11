الأمن العام يضبط حشيش وسلاح بحوزة عنصر إجرامى فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن قطاع الأمن العام باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية).. بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.