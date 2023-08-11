الأمن العام يضبط حشيش وسلاح بحوزة عنصر إجرامى فى المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية).. بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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