اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:36 م
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الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة فاقوس بالشرقية لمدة 4 ساعات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:04 م
الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة فاقوس بالشرقية لمدة 4 ساعات قطع المياه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، عن قطع الخدمة عن مدينة فاقوس، بعد غدا الأحد، لمدة 4 ساعات، وقالت الشركة، في بيان لها، إنه من المقرر بعد غدا الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، إيقاف محطة مياه أبو شلبي المرشحة بمركز فاقوس وذلك لوجود اعمال صيانة داخل المحطة، وبدء من الساعة 5:00 مساء وحتي الساعه 9:00 مساء نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.
 
و أوضحت في البيان، مما يترتب على ذلك، ضعف المياه عن مدينة فاقوس تهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما تعلن الشركة عن توافر سيارات مياه للمناورة بها بالمناطق المتأثرة .
 
 
 

الشرقية

شركة مياه الشرب بالشرقية

فاقوس

محطة ابوشلبي



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