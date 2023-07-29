مياه الشرب بالشرقية تنفذ 360 نشاطا توعويا خلال شهرين

الشرقية- إيمان مهنى

نفذت شركة مياه بالشرقية، 360 نشاطا توعويا خلال شهرين بمراكز الشباب والأندية بجميع مراكز محافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

قامت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ عدد 360 نشاط توعوي بمراكز الشباب والأندية بجميع مراكز محافظة الشرقية خلال فترة شهرين من العطلة الصيفية وذلك للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بآلية الشكاوي وأرقام الخط الساخن 125.

شملت تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة للحد من إهدار المياه كما تم تنفيذ انشطة تفاعليه للأطفال مثل ارسم ولون والسلم والثعبان ومسرح العرائس وغيرها لترسيخ المفاهيم التوعوية لدى الإطفال، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين مديرية الشباب والرياضة.

وقد صرح السيد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة تقوم بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعه بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية داخل الأندية ومراكز الشباب بهدف الحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد.

وأكد بأن تنفيذ الأنشطة داخل أندية ومراكز الشباب يأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ والحرص عليها من الإهدار بجانب توجيهات وتعليمات الشركة القابضة بنشر التوعية المائية لدى الشباب من أجل اكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية.