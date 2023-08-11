إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم في أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض 5 أشخاص لحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدى قرى مركز أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالة تسمم، في أبو النمرس وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

بإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص من أسرة واحدة تناولوا وجبة طعام فاسدة أدت إلى إصابتهم بالتسمم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.