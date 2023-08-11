إصابة عشرات الفلسطينيين فى اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.