اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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إصابة عشرات الفلسطينيين فى اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:27 م
إصابة عشرات الفلسطينيين فى اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية اشتباكات مع الاحتلال
أ ش أ

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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
 
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، إثر الاعتداء على مسيرة كفر قدوم بقلقيلية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، بعد الاعتداء على مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن بمدينة نابلس.

 


الاحتلال

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