اليوم السابع
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إصابة شخص بطعنات متفرقة بالجسد فى الدقهلية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 10:03 م
إصابة شخص بطعنات متفرقة بالجسد فى الدقهلية طعن
الدقهلية _محمد الحبشي

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اصيب شاب في العقد الرابع من عمرة بطعنات متفرقة نتيجة اعتداء آخرين، في قرية بطره التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلي مستشفي شربين.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة إلي مأمور مركز شرطة طلخا، من قوات التأمين بمستشفي شربين، بوصول شخص مقيم بقرية بطره مركز طلخا، وبه آثار طعنات متفرقه بالجسد
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابه المدعو كمال، ي، ال، ع، ر، 35 عاما، مقيم قرية بطره دائرة مركز طلخا، بثلاث طعنات بالكتف والظهر إدعاء إعتداء من آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 

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