إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بطريق السنبلاوين بالدقهلية

أصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، على طريق السنبلاوين - الشرقية، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجري التحفظ على المركبتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على الطريق الجديد، في اتجاه ديرب نجم، وإصابة شخصين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة إيهاب إ.إ. ويبلغ من العمر 45 عاما، مقيم بقرية طوخ الأقلام، ووائل ع.ال. 45 عاما، مقيم بحي السلام بالإسماعيلية.

تم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على المركبتين، ورفع آثار الحادث من الطريق لإعادة حركة السير أمام المواطنين.