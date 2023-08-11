أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية فى قرى العامرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت قافلة دعوية كبري من مديرية أوقاف الإسكندرية ، تحت قيادة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية وبرفقته قيادات الدعوة بالمديرية الي مناطق قري العامرية تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل بحضور الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل الوزارة، الشيخ هاشم سعد سعد الفقي مدير الدعوة، الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة .

وشملت هذه القوافل أداء خطبة الجمعة، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الولي"، مؤكدين أن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه، ويتولى أمرهم كله: نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم، حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): "‌إِنَّ ‌وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ‌فَاطِرَ ‌السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"، ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى (عليه السلام): "أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ"، ويقول تعالى في أهل الجنة: "لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".