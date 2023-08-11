أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2180 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وبلغ عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام بالتعاملات الصباحية، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر مع زيادة في معروض الذهب على خلفية السماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها.

عيار 24 يسجل 2491 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17440 جنيه.



أسعار الذهب عالميًا أسعار الذهب في البورصة العالمية تحاول الارتفاع اليوم من أدنى مستوياتها في شهر، يأتي هذا بعد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس في أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم الأمريكي في شهر يوليو وذلك قبل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من جلسة اليوم. تتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1919 دولار للأونصة مرتفعة بنسبة 0.3% منذ بداية جلسة اليوم، يأتي هذا بعد أن تراجعت يوم أمس بنسبة 0.5% لتسجل أدنى مستوى في شهر عند 1914 دولار للأونصة.

شهدت أسعار الذهب انخفاض منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي في مايو 2023 بأكثر من 7%، وذلك بعد تغير توقعات الأسواق بشأن استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي والاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأمر الذي يؤثر بالسلب على تداولات الذهب.

وتشهد الأسواق عزوف عن المخاطرة مما تسبب في انخفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية، لنجد في المقابل ارتفاع في مستويات الدولار وتزايد الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية وهو ما يضغط بقوة على الذهب.