أستاذ باطنة توضح مخاطر المحليات الصناعية من الفركتوز لـ الإسبرتام

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، عن أنه بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من مخاطر استخدام الإسبرتام، والذى يعتبر من المحليات الصناعية لراغبى خفض الوزن ولمرضى السكر، فإننا نقدم بعض البدائل من المحليات الطبيعية التي يمكن استبدالها بمادة الاسبرتام ومخاطر المحليات الأخرى.

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت، يستخدم المصابون بمرض السكرى، وراغبى إنقاص الوزن بدائل للسكر وبدائل صناعية وأشهرها الاسبرتام وأنواع أخرى حصلت كلها على موافقات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA".

وأضافت: تستخدم أيضًا هذه المحليات مثل الاسبرتام في المشروبات الغازية الدايت، والحلوى الدايت، واللبان وبعض المخبوزات وكذلك أدوية السعال، ومن هذه المحليات الطبيعية أيضًا مادة الفركتوز والتي أصبحت تنتج بشكل صناعى، وتستخدم في المشروبات الغازية وغير الغازية والحلوى وقد ثبت مؤخرا إن الاستخدام المكثف منها يؤدى الى الإصابة بالكبد الدهنى.

وقد قامت منظمة الصحة العالمية مؤخرا ببعض الدراسات المبنية على أبحاث قامت بها الوكالة الدولية لبحوث السرطان، والتي بحثت في مدى خطورة استخدام الاسبرتام وعلاقته ببعض أنواع السرطان مثل أورام الكبد، وقد انتهت أراء منظمة الصحة العالمية إلى أن مسموح بتناول ما يوازى 40 مليجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم علما بأن قرص الاسبرتام الواحد يحتوى على حوالى 18 مليجرام ويساوى تحلية ملعقة صغيرة من السكر، وبالتالي فان التناول العادى للأغذية والمشروبات التي تحتوى على الاسبرتام يعتبر آمنا طبقا لتصريح منظمة الصحة العالمية، موضحة، إنه من المعروف إن استخدام كافة بدائل السكر ممنوع في الأطفال تحت سن العامين تمامًا.

ويمنع تمامًا استخدام مادة السكارين لاتباطه بحدوث زيادة في الإصابة بسرطان المثانة في فئران التجارب وارتبط الاستخدام الطويل بجلطات المخ وأمراض القلب وزيادة خطر الوفاة.