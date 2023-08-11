أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2180 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 11-8-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار عيار 21 عند 2180 جنيها للجرام، وعيار 18 يسجل 1869 جنيها، وعيار 24 يسجل 2491 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17440 جنيه، وإطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة.



أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2180 جنيها للجرام عيار 21 شهد سوق الذهب، هدوء في المبيعات في ظل زيادة في معروض الذهب على خلفية السماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك، وبلغ عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام، وعيار 18 يسجل 1869 جنيها، وعيار 24 يسجل 2491 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17440 جنيه. شهد سوق الذهب، هدوء في المبيعات في ظل زيادة في معروض الذهب على خلفية السماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك، وبلغ عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام، وعيار 18 يسجل 1869 جنيها، وعيار 24 يسجل 2491 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17440 جنيه.

هيئة التنمية الصناعية تطرح 1.7 مليون متر لإقامة مشروعات صناعية بـ 14 محافظة أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية. أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.

قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.



هيئة الاستثمار تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات تسهيلا على المستثمرين خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة. خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".