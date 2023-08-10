اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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وفاة شاب أصيب بطلق نارى بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

الخميس، 10 أغسطس 2023 01:16 ص
وفاة شاب أصيب بطلق نارى بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية إسعاف ـ صورة أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء؛ إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول الشاب إسلام ال، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطلق العيار الناري الذي تسبب في وفاة الشاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
 
 

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