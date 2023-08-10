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وزارة الصحة تكشف نسب زيادة تحقيق الاستفادة من المبادرات الرئاسية

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:30 ص
وزارة الصحة تكشف نسب زيادة تحقيق الاستفادة من المبادرات الرئاسية حملة يوم 100 صحة مستمرة فى تحقيق زيادة فى معدلات الاستفادة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة يوم 100 صحة مستمرة فى تحقيق زيادة فى معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية مبادرة صحة الأم والجنين.
 
وأضاف حسام عبد الغفار: "تصدرت النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890%، حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة".
 
وتابع: "مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حققت زيادة نسبتها 259%، لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميًا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة".
 
وأشار إلى أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية الحملة معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة فحص الأورام السرطانية (البروستاتا القولون - الرئة - عنق الرحم) وبلغ 64%، حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من 8 آلاف و296 استمارة يوميًا إلى 13 ألفا و602 استمارة، ومتوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميًا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22% زيارة.
 
حملة يوم 100 صحة مستمرة في تحقيق زيادة في معدلات الاستفادة
حملة يوم 100 صحة مستمرة في تحقيق زيادة في معدلات الاستفادة

 


الصحة

المبادرات الرئاسية

100 يوم صحة

الخدمات الطبية

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