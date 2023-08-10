معابد الأقصر وطريق الكباش تجذب سياح العالم يوميا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المعابد المصرية القديمة فى الأقصر و طريق الكباش ، حالة من الإقبال السياحى المميزة بصورة يومية، حيث تشهد الأقصر طفرة كبيرة فى زيارات السائحين للمعابد والمقابر المصرية القديمة شرقاً وغرباً، لتسجل موسما سياحيا مميزا فى فترة الصيف بالمدينة الأثرية الأهم فى مصر والعالم أجمع.

ومن جانبه يقول الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، إن معابد الكرنك وطريق الكباش الفرعونى بجانب معبد الأقصر تشهد حالة من الإقبال والزيارات السياحية المميزة بعد سلسلة من المشروعات والنجاحات التى تم تحقيقها على مدار الفترة الماضية بالقطاع الأثرى، ما ساهم فى زيادة الجذب السياحى خلال فصل الصيف الحالى، موضحاً أن الأماكن الأثرية بالأقصر تعيش أجواء سياحية غير مسبوقة، والعامل الأهم فيها هو رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر، والتى يتم تنظيمها لاكتشاف المدينة التاريخية العظيمة بمدينة طيبة، كما كان يطلق عليها فى عهد الفراعنة.

ويضيف الدكتور مصطفى الصغير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المشروعات التى تمت بالأقصر ساهمت فى تلك الحالة المميزة من الزيارات السياحية وعلى رأسها مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى، الذى تم افتتاحه مؤخراً، وهو الذى يربط معبد الأقصر ومعابد الكرنك بطول 2700 متر وعلى جانبيه الكباش المختلفة وهو طريق الاحتفالات العظيم، بجانب مشروعات تطوير معابد الكرنك وترميمها وكذلك ترميم صالة الأعمدة الكبرى بالمعبد.

كما تمت إقامة سلسلة من المشروعات فى الترميم بأيادٍ مصرية خالصة فى معبد الأقصر بإعادة الواجهة لما كانت عليه وقت الفراعنة بجانب ترميم الصالات الداخلية وبعض تماثيل الملك رمسيس الثانى، موضحاً أن المحافظة تنتظر فى الفترة المقبلة سلسلة من المشروعات الأثرية المميزة لخدمة حركة السياحة وتطوير المعابد.