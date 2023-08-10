مصرع شخصين فى حادث تصادم على طريق مرسى مطروح

مطروح _ حسن مشالي

أسفر حادث تصادم سيارة مع سيارة خلاطة خرسانة، اليوم الخميس، عن مصرع شخصين، عند الكيلو 27 شرقي مدينة مرسى مطروح، على الطريق الساحلى، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف الجهات المختصة.

ووصل مستشفى مطروح العام، جثتين لشخصين، لقيا مصرعهما إثر حادث اصطدام سياره بخلاطة خرسانة عند علامة الكيلو ٢٧ طريق مطروح – إسكندرية، وهما لكل من محمد عزوز سيد يحيي " 50 سنة" من مركز أطفيح في محافظة الجيزة، وأشرف صبحي محمود " 44 سنة " من منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، وتم حفظ الجثتين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهما.