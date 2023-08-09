محافظ مطروح يناقش الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة

مطروح – حسن مشالي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة الشهر الماضى، وعرض رؤية شاملة لتطوير الواحة، لتحتل مكانتها السياحية العالمية وإبراز اهم المقومات وتنوع السياحة بها، مع الحفاظ على الطابع والطراز البيئى، وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وزائري سيوة.

شارك في الاجتماع النائبة فتحية السنوسى، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ سيوة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة. واستعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية، الامكانيات والموارد الحالية، ورؤيتهم ومقترحاتهم للعمل على توفير مزيد من الخدمات والاستغلال الامثل للموارد والامكانيات وتعظيم العائد منها، مع عرض المطالب والاحتياجات لتطوير جميع قطاع وسرعة استكمال البيانات والمقترحات، للوصول إلى الشكل اللائق بالواحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد زار واحة سيوة الشهر الماضي، وتفقد الخدمات والمشروعات بها، خاصة مشروع الصرف الزراعي الذي كان يؤثر ويهدد أراضي الواحة، وأعرب رئيس الوزاء عن اهتمام الدولة بتطوير واحة سيوة والعمل على استغلال مقوماتها البيئية والطبيعية الفريدة، ووضعها على الخريطة السياحية، مع الحفاظ على طابعها البيئي والتراثي الفريد.