محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس منطقة البتراء بالأردن ويدعو لزيادة أوجه التعاون.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مكتب الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس منطقة البتراء بالأردن، وكان في استقباله الدكتور زياد السعيدات نائب رئيس مفوضية البتراء، وياسين السعيدات مدير سياحة البتراء، والمستشار جمال أبو عميرة قنصل العقبة، وذلك على هامش مشاركة المحافظ فى ورشة عمل إقليمية بعنوان "الاستفادة من النجاح نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" بمنطقة العقبة الأردنية.

وخلال اللقاء دعا المحافظ رئيس منطقة البتراء لزيارة مدينة شرم الشيخ، من أجل زيادة أوجه التعاون بين مدينة البتراء ومدن جنوب سيناء في المجال الثقافي الأثرى والسياحى، وكذا تبادل الوفود بين الجانبين.

وأهدى المحافظ درع محافظة جنوب سيناء إلى الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس منطقة البتراء، والذي أهدى بدوره محافظ جنوب سيناء بعض المخطوطات الخاصة بتاريخ بمنطقة البتراء الأثرية والسياحية. ورافق الفرجات محافظ جنوب سيناء في جولة بمدينة البتراء السياحية قام خلالها بزيارة متحف المدينة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء في ختام الجولة عن سعادته الغامرة بزيارته لهذه المنطقة الأثرية الرائعة كمدينة أثرية وتاريخية وسياحية لها شهرة عالمية، والتي تعد أكثر الأماكن جذبًا للسياح على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، مضيفا أنها تعتبر من واحدة من أهم الوجهات السياحية لزعماء العالم، وجميع الوفود السياحية، متمنيا زيادة أوجه التعاون وتبادل الوفود السياحية بين المدينة ومدن جنوب سيناء السياحية.