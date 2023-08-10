اليوم السابع
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فوده يهدى درع المحافظة لرئيس منطقة العقبة ويدعوه لزيارة شرم الشيخ

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:27 م
فوده يهدى درع المحافظة لرئيس منطقة العقبة ويدعوه لزيارة شرم الشيخ فوده يهدى درع المحافظة لرئيس منطقة العقبة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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أعرب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لرئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، عن سعادته للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية حول "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" مؤكدا على التعاون المشترك بين الجانبين .
 
كما قدم محافظ جنوب سيناء الدعوة لرئيس سلطة العقبة لزيارة مدينة شرم الشيخ في أقرب فرصة ممكنة لتفعيل اتفاقية التآخي المبرمة بين العقبة وشرم الشيخ والتي تم توقيعها خلال المشاركة فى منتدى قضايا الاستثمار فى الوطن العربى ديسمبر 2015.
 
كما أهدي المحافظ درع المحافظة لرئيس سلطة منطقة العقبة تقديرا لجهوده .
 
 

 

 


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