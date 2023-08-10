محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام إلى 215 درجة

القليوبية إبراهيم سالم

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول للثانوى العام للعام الدراسي 2023/2024، ليصبح 215 درجة بدلا من 220 درجة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب.

واوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه سيتم إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب، وكشفت المحافظة، أن المحافظ وافق أيضا على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول لمدارس الثانوي العام الخدمات 180 درجة.