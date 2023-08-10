محافظ الشرقية: متابعة لحظية لحصاد وتوريد القمح وإعداد تقارير كاملة للقيادة السياسية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك تكليفات مباشر من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة اللحظية لمحصول القمح، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدول بشأن حصاد العام.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير السنوية الخاصة بمحصول القمح لمحافظة الشرقية مبشرة جدا، وتم حصد أكثر من المستهدف حيث وصل إلى 102% وهو أكثر من المستهدف 2%، مبينا أن زراعة المحصول لم يحدث به أي مشكلات سوى الطارئة نتيجة تغير الظروف المناخية.

وأشار المحافظ، إلى أنه حريص على المتابعة الدقيقة بشأن المحصول لإعداد التقارير بشفافية كاملة للقيادة السياسية، موضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

ولفت محافظ الشرقية، إلى أن القمح يمثل محصولا استراتيجيا مهما للدولة المصرية، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المزارع لديه الحس الوطني تجاه بلده وما تمر به من ظروف وهو ما ساهم في تحقيق المستهدف من المحصول، مشددا على أنه وجه الجهات المعنية باستمرار تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد من المحصول وهو ما تحقق بالفعل.