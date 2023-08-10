اليوم السابع
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الخميس، 10 أغسطس 2023 07:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مباحثات جزائرية روسية حول التعاون فى مجال الاستكشاف والبحث المنجمى

الخميس، 10 أغسطس 2023 06:17 م
مباحثات جزائرية روسية حول التعاون فى مجال الاستكشاف والبحث المنجمى محمد عرقاب
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بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائرى محمد عرقاب، اليوم /الخميس/ عبر الفيديو كونفرانس، مع مسؤولى مؤسستين روسيتين فى المجال المنجمي، سبل التعاون فى مجال الاستكشاف والبحث واستغلال المناجم والتدريب.


وركزت المحادثات - بحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية - على سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الجزائرية الناشطة فى مجال المناجم، ونظيرتها الروسية وعلى كيفية الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.


وقدم الجانب الروسى عرضا عن نشاط المؤسستين فى مجال تخصصهما من استكشاف منجمى ورسم الخرائط الجيولوجية، وكذلك مجال تعاونهما مع كبريات الشركات الروسية والأجنبية النفطية والمنجمية.


واستعرض الجانبنا إمكانية خلق شراكات بين الطرفين لتجسيد مشاريع للبحث والاستكشاف عن المعادن، ولاسيما المعادن الثمينة والأتربة النادرة التى أصبحت مجالا حيويا واستراتيجيا.

 


الجزائر

روسيا

موسكو

منجم



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