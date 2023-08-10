لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شروط ومجال عمل كلية علوم الثروة السمكية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

يقبل طلاب الثانوية العامة القسم العلمي شعبة علوم، على الالتحاق بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بـ جامعة كفر الشيخ ، ومدة الدراسة بها 4 سنوات، نظرا لما يتمتع به خريجي الكلية من خريج قادر على استيعاب التقنيات الحديثة فى مجال الاستزراع والتصنيع السمكي وزيادة إنتاجية الثروة السمكية كقطاع مهم في الاقتصاد القومي وتطوير وتنظيم آليات الصيد والحفاظ على البيئة المائية، وكذلك إتاحة الفرصة نحو المساهمة في امتصاص قدر معين من البطالة بالمجتمع، وتضم الكلية مصنع لإنتاج الأعلاف، ومصنع لتعليب وتغليف الأسماك، إضافة لمزرعة بحثية لتربية الأسماك.

تخصصات كلية علوم الثروة السمكية والمصايد

تقوم الكلية بإعداد كوادر فنية متخصصة في المجالات الآتية، برنامج الاستزراع، برنامج المصايد والبيئة المائية، برنامج صناعة المنتجات البحرية والبيوتكنولوجى

أسباب إنشاء كلية الثروة السمكية

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في ظل التطور العلمي السريع، أصبح من الضروري أن تهتم الدولة بإنشاء كليات للثروة السمكية لتطوير الإنتاج السمكي وسد حاجة المواطن المصري من البروتينات الحيوانية النيلية والبحرية بأسعار تتناسب مع المستهلك وذات جودة عالية وخالية من الأمراض والملوثات، والكلية تختص بإعداد خريجين متخصصين في مراقبة البيئة المائية، وحمايتها من التلوث، ومراقبة وتطوير طرق الصيد بالمصايد الطبيعية في البحر المتوسط وبحيرة البرلس بالمحافظة، مشيراً إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في تنمية الثروة السمكية سوف يؤدي إلى تضاعف الإنتاج والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة بالمحافظة.

وأضاف دسوقي، نظرا لتعليمات القيادات السياسية ، فأصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد في محافظة كفرالشيخ خاصة وبمصر عامة للارتقاء بجودة هذا المنتج وخلوه من الملوثات، ليصل إلى المواصفات العالمية، لتنشيط التصدير وزيادة الدخل القومي. وتقوم الكلية بدور هام لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والإستشارات للعاملين في هذا المجال بمحافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة لزيادة الوعي وتحسين الإنتاج الحالي وسد احتياجاته من الغذاء والصحة وإن إنشاء مثل هذه المعاهد والكليات المتخصصة هو ضرورة قصوى في مثل هذه الفترة العصيبة لزيادة الإنتاج وأيضا تشغيل الشباب وفتح فرص عمل جديدة في المجتمع المصري.

مبررات إنشاء كلية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ يحدها من الشمال البحر المتوسط بطول حوالي 100 كيلو متر، ويحدها من الغرب نهر النيل فرع رشيد بطول حوالي 85 كيلو متر ويوجد بها بحيرة البرلس بمساحة حوالي 113 ألف فدان.

طبقاً لكتاب الإحصاء السمكي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فإن إجمالي إنتاج الأسماك بمصر سنوياً هو 1068 ألف طن تنتج منهم محافظة كفرالشيخ 442 ألف طن أى حوالى مايقرب من 40% من الإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية. وبالرغم من تفوق المحافظة في الإنتاج السمكي, فإن الطرق والوسائل المستخدمة في كلتا الطريقتين للحصول على هذه الأسماك هي طرق بدائية وتعتمد أساسا على انتقال المهنة بالوراثة ولا تعتمد على الطرق العلمية الحديثة.

يوجد بالمحافظة 105 ألف فدان للاستزراع السمكى وجاري التخطيط لإنشاء مزارع سمكية إضافية على مساحة 10 ألاف فدان شمال الطريق الدولى الساحلى.

الهدف من إنشاء كلية الثروة السمكية والمصايد

قال الدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية الثروة السمكية والمصائد، تهدف الكلية إلى تنمية مصادر الثروة السمكية والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية وتأجير المسطحات المائية لإقامة المزارع السمكية، وتخطيط مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتنفيذ ما تطلبه المحافظة من هذه المشروعات، والعمل على تطوير حرف الصيد ونشر الميكنة وأساليب الصيد الحديثة.

مجالات العمل لخريجي كلية الثروة السمكية

تعددت مجالات العمل لخريجي كلية الثروة السمكية والمصايد بكفر الشيخ، منها مجال المزارع السمكية وتكنولوجيا الاستزراع المائي، بإنشاء وإدارة المزارع والمفرخات لكائنات المياه العذبة والمالحة (الأسماك- الجمبري – الرخويات)، والعمل والتطوير في مجال الاستزراع و التفريخ البحري (الطحالب والكائنات الدقيقة والبلانكتون والأسماك والجمبري).

إضافة للعمل في مجال المراقبة البيئية والسلامة البحرية، كمراقب بيئي ومفتش بحري على سفن الصيد وسلامة البيئة وحمايتها، إضافة لمجالات البيئة البحرية (حمايتها من التلوث - الحياة البحرية المهددة بالانقراض – الأسماك الخطرة)، إضافة للعمل في مجال المحميات الطبيعية وإدارة الموانئ البحرية، خبير بمصلحة العدل في مجال البيئة البحرية.

بالإضافة لمجال تصنيع الأسماك والقشريات والبيوتكنولوجي، العمل في مصانع إعداد وتغليف المنتجات البحرية، مصانع تدخين وتعليب وتجميد الأسماك وإعداد شرائح فيليه الأسماك، ومراقب جودة وأغذية في مصانع تغليف وتعبئة وتصنيع المنتجات البحرية، إضافة لمجالات البحث العلمي وبنوك الجينات لتحسين جودة المنتجات البحرية.

الخدمات التي تقدمها الكلية

إعداد الكوادر العلمية في شتى المجالات التطبيقية في علوم البحار والمصائد لاستثمار الثروات البحرية، القيام بالأبحاث البحرية الأساسية والتطبيقية الرامية لتنمية الموارد البحرية المتجددة، تأهيل الطالب تأهيلاً علمياً جيداً لدراسة البيئة البحرية ومشكلاتها والاستخدام الرشيد لمواردها ووضع السبل الكفيلة لحمايتها، إضافة إلى النهوض بشتى طرق الصيد والاستزراع السمكي في محافظة كفر الشيخ والمحافظات الأخرى.

كما تقدم الكلية خدمات متعددة منها إدخال أنواع جديدة من الأسماك والقشريات إلى مجالات الاستزراع والتفريخ وبالتالي النهوض والإكثار من المنتجات البحرية لتنمية السوق المصري وتنشيط التصدير، وتقديم الخدمة والمشورة للمصالح والمؤسسات والشركات العامة والخاصة التي تهتم باستغلال المصادر الطبيعية البحرية الحية وغير الحية بهدف تشجيع الاستثمار البحري، والعمل على تشجيع الطلاب لدراسة علوم البحار وتوسيع دائرة معرفتهم بالمواد ذات الصلة المرتبطة بالتنمية مع تأهيل البارزين منهم لنيل درجات عليا.

كما تعمل الكلية على بث الثقافة والوعي البيئي بين شتى قطاعات المجتمع وإنشاء المتاحف والمجموعات المرجعية للأحياء البحرية وجمع البيانات العلمية وبرمجتها ونشرها، وفتح مجالات تدريبية لإعداد الكوادر الفنية والتقنية اللازمة للمساهمة فى برامج التنمية البحرية والاستزراع والتفريخ والتصنيع، والسعي لإقامة علاقات مع الجامعات والمنظمات ومراكز البحوث وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتشجيع البحث العلمي بأقسام الكلية المختلفة وفيما بينها وبين المعاهد العلمية القومية والعالمية، ويساهم في التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادى.