طرق بسيطة لتقليل دهون الوجه.. أبرزها النوم الجيد

كتب – حسام الشقويرى

الاستيقاظ على وجه منتفخ بسبب قلة النوم أو الإجهاد أو تناول الكثير من الملح أو مجرد نمط حياة سيئ أمر شائع لدى كثير من الناس، ويتراجع انتفاخ الوجه تدريجياً إلى شكله وحجمه الطبيعى بعد مرور بعض الوقت، وفى التقرير التالى نستعرض طرق تقليل دهون الوجه وفقا لما نشره موقع healthifyme.

وعند زيادة الوزن تبدأ الدهون الزائدة فى الترسب حول وجهك، ولا توجد طريقة محددة لاستهداف تخسيس جزء محدد من جسمك.

طرق تقليل دهون الوجه..

1 - حافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا هو مفتاح فقدان الوزن، يلعب الماء دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، حيث يساعد على طرد السموم الضارة من الجسم.

2 - ممارسة التمارين

تزيد ممارسة التمارين فى الهواء الطلق من معدل ضربات القلب، وهى مثالية لفقدان الوزن الزائد، لذلك احرص على الجرى أو المشى أو السباحة أو أى تمرين بدنى آخر يحافظ على معدل ضربات قلبك مرتفعة.

3 - تقليل الكربوهيدرات المكررة

تناول الكثسر من الكربوهيدرات يؤدى إلى زيادة الوزن المفرط وتخزين الدهون فى الجسم، بما فى ذلك الوجه.

4 - تقليل تناول الصوديوم

الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بالماء ما يؤدى بدوره إلى انتفاخ وتورم الجسم، بما في ذلك الوجه، لذلك تجنب الأطعمة المعالجة بشكل كبير، والمخللات والمعلبات (التي تستخدم الكثير من الملح) لمنع الاستهلاك الزائد للصوديوم.

5 - احصل على نوم جيد

يؤدى الحرمان من النوم إلى الإجهاد وزيادة الوزن وزيادة الشهية وبطء عملية الأيض، وبالتالى فإن النوم الجيد أمر بالغ الأهمية للحصول على وزن صحي.