ضبط لصوص المشغولات الذهبية وإطارات السيارات بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامـــس وبحوزته (29 قطعة حديدية "مُختلفة الأحجام") وبمناقشته عن مصدرها إعترف بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات بأسلوب

"المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته إعترف بارتكاب عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميله سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات) ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

وأسفرت الجهود بقيادة اللواء عﻻء بشندي مدير المباحث الجنائية عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى) من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.