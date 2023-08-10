رسالة ماجستير بطب بيطرى بنها حول زراعة الأسنان للحيوانات الأليفة (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت كلية الطب البيطرى بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة طبيب بيطرى إيمان صلاح عبد الغني، المعيدة بقسم الجراحة بكلية الطب البيطرى، تحت عنوان "المقارنة بين بعض الطرق المختلفة لزراعة الأسنان فى الحيوانات الاليفة" بقسم الجراحة بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها.

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور محمود عبد المعبود أستاذ الجراحة المتفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق رئيسا، والدكتور وليد أحمد عبد الله أستاذ جراحة الفم والفكين وعميد كلية طب الأسنان جامعة الزقازيق، والدكتور عادل بدوي أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطري جامعة بنها مشرفا رئيسيا على الرسالة.

وشهدت جلسة المناقشة التي استمرت أكثر من ساعتين، عرض حول طرق زراعة الأسنان فى الكلاب، وبينت طريقة زراعة الأسنان فى الكلاب والمقارنة بينهم بعد استخدام مواد حديثة بهدف الإسراع من إلتئام العظام حول الضرس المزروع بالفك وذلك باستخدام تقنية الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد على الفك لتسجيل التغيرات.

كما قدمت الباحثة عرض لأهمية زراعة الأسنان فى أنها أفضل حل لمشكلة الأسنان المفقودة، وهى بديل آمن وطويل العمر للحفاظ على صحة الفم وعظام الفك والغرسات المستخدمة على هيئة مسامير من التيتانيوم يتم تصميمها لتحل محل الأسنان المفقودة بمساعدة العديد من الأجهزة والأشعة المقطعية.

كما أوضح الدكتور عادل بدوي المشرف الرئيسى على الرسالة، أنها الأولى من نوعها فى مجال كليات الطب البيطري بمصر والعالم العربي، مؤكدا علي أهمية هذه الرسالة في معالجة الكثير من إصابات فقد الأسنان فى السلالات غالية الثمن وأهميتها بالنسبة للسلالات التي تستخدم في خدمة الشرطة ووزارة الداخلية وحرس الحدود.

وأضاف، أن تصميم شكل الغرسات وتحديد الطرق الأفضل لزراعتها بالفك هو مسألة صعبة فى مجال طب الأسنان البشرى لأنه يحتاج لمدة طويلة والعديد من المتطوعين، بينما اللجوء لاستخدام الحيوانات الأليفة وبالأخص الكلاب كنموذج تجريبى لهذه الدراسة يفتح آفاق جديدة لتطوير الغرسات، لاستخدام الطرق الحديثة والأمثل لزراعة الأسنان فى كلا من الإنسان والحيوان.

وأثنت لجنة المناقشة على الجهد الذى بذلته الباحثة بمساعدة المشرفين على الرسالة، كما أضاف الدكتور محمود عبد المعبود رئيس اللجنة، أن الرسالة تعد من أقوى الرسائل من حيث التصميم والاخراج والناحية التطبيقية والطبية في الحيوانات، بها شغل يتعدى كونه رسالة ماجستير.

كما أعلن الدكتور وليد أحمد عبد الله عميد كلية طب أسنان الزقازيق، أنه يرحب ويسعى للتعاون العلمي المشترك بين كليته بمختلف تخصصاتها وقسم الجراحة بكلية الطب البيطرى فى استحداث العديد من الطرق التى يمكن تجربتها على الحيوانات وتطبيقها لخدمة جراحات الفم والأسنان فى الإنسان لصعوبة الحصول على متطوعين لهذه التجارب.

وقد أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير فى العلوم البيطرية تخصص الجراحة البيطرية عن جدارة واستحقاق.