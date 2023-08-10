رئيس جامعة دمياط: نسعى لإنشاء جامعة أهلية ومعهد للتمريض

دمياط معتز الشربيني

أكد الدكتور حمدان ربيع، القائم بعمل رئيس جامعة دمياط ، أنه يتم العمل على عدد من الملفات التى تخدم أبناء المحافظة، وهى استكمال إجراءات إنشاء جامعة دمياط الأهلية، ما يزيد من موارد الجامعة ويوفر خدمة مميزة لأبناء محافظة دمياط.

كما أكد الدكتور حمدان ربيع، لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تسعى للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمعهد الفنى للتمريض، وإضافة بعض البرامج الخاصة الجديدة بكليات الجامعة، كما أكد حمدان ربيع أنه اطمأن على كل الإمكانيات والتجهيزات بمكتب التنسيق الإلكترونى، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم.

ووجه ربيع بتقديم وتوفير كل سبل الدعم للطلاب، والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، والعمل على تذليل العقبات التى قد تواجههم، بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكترونى بسرعة ودقة متناهية، كما حث الطلاب على التروى والتركيز وتحرى الدقة قبل كتابة الرغبات، متمنيًا لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التى تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم، مؤكدا أن الاختيار الموفق للكلية بداية النجاح فى الحياة العملية.